22 साल की अनुष्का सेन ने ऑफ शोल्डर ड्रेस मे दिखाई कातिल अदाएं, फैंस बोले- 'फ्रांस की गली में...'
Sadhna Mishra
| May 27, 2025
अनु्ष्का सेन ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.
एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में ऐसा दिलकश अंदाज और ग्लैमरस पोज दिखाए हैं, कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है.
इन फोटोज को शेयर करते हुए अनुष्का ने लिखा, 'पार्टी के बाद का सीन, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.'
अनुष्का सेन की इन अदाओं पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं, कोई उन्हें परी तो कोई प्रिंसेस कह रहा है.
एक यूजर ने लिखा, 'सेन ने कान में अदाएं दिखाकर सबका दिल चुरा लिया.'
वहीं एक ने लिखा,'फ्रांस की गली में क्वीन अनु' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की तस्वीरों पर आ रहे हैं.
बता दें कि हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल में अनुष्का सेन ने अपने ड्रेसिंग स्टाइल से सबका ध्यान खींचा था.
वहीं अनुष्का को आखिरी बार फिल्म 'एम आई नेक्स्ट' में देखा गया था, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में हैं.
Anushka Sen (21)
