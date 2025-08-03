कातिल निगाहें, डार्क लिपस्टिक और... अरिश्फा खान की इन तस्वीरों पर थम गया फैंस का दिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 03, 2025
छोटे पर्दे पर धमाल मचा चुकी अरिश्फा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
अरिश्फा खान सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी काफी पॉपुलर हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनकी अदाएं और खूबसूरती देख फैंस पागल हो गए हैं.
एक्ट्रेस वन पीस ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. कातिल निगाहें, डार्क लिपस्टिक और स्टनिंग पोज से फैंस को दीवाना बना रही हैं.
अरिश्फा कभी खड़े होकर तो कभी बैठकर पोज देती दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि अरिश्फा ने महज 9 साल की उम्र में ही टीवी की दुनिया में कदम रख दिया था और आज वह 22 साल की हो चुकी हैं.
अरिश्फा ने 'छल-शह और मात', 'एक वीर की अरदास…वीरा' और 'जिनी और जूजू' जैसे शोज से लोगों का दिल जीता है.
