मालदीव में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं TV की छोटी बहू अशनूर कौर, तस्वीरों पर दिल हार जाएंगे आप

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 20, 2025

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर इन दिनों मालदीव की खूबसूरती के बीच वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं.

रविवार को एक्ट्रेस ने कुछ शानदार फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की.

इन फोटोज में अशनूर ब्लू आउटफिट में समंदर किनारे स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं.

उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'ट्रॉपिकल स्टेट ऑफ माइंड' जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

उनकी तस्वीरों में नेचर के बीच शांति और सुकून साफ झलक रहा है.

फैंस अशनूर कौर की ग्लैमरस अदाओं और लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कोई उन्हें 'हुस्न परी' बता रहा है, तो कोई 'प्यारी गर्ल' कहकर प्यार लुटा रहा है.

