इस TV एक्ट्रेस का हुआ था दर्दनाक Breakup, Boyfriend की फैमिली को थी इस बात से परेशानी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 31, 2024
टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने अपने करियर में कई पॉपुलर सीरियल्स में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज कलर्स चैनल के शो बिग बॉस ओटीटी 2 का हिस्सा भी बनी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस ओटीटी 2 में फलक नाज का नाम एक्टर अविनाश सचदेव के साथ भी जोड़ा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फलक नाज और अविनाश सचदेव ने खुद को सिर्फ एक अच्छा दोस्त बताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो का पार्ट बनी थीं. जहां उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बात की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने शो में बताया किया कि वो किसी से प्यार करती थीं मगर कुछ समय बाद ही ब्रेकअप भी हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने बताया कि ब्रेकअप के बाद उन्हें बहुत परेशानी हुई थी वो दर्द में थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने बताया कि बॉयफ्रेंड की फैमिली को अलग धर्म से होने की वजह से परेशानी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहती थीं इसलिए ब्रेकअप कर लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने बताया कि अब वो डेटिंग पर भरोसा नहीं करती हैं. अब वो सीधे शादी करेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फलक नाज ने कहा, 'मैं अब किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहती हूं इसलिए मैंने अविनाश को भी कोई उम्मीद नहीं दी थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kartik Aaryan ने फिर की करोड़ों की खरीदारी, एक्टर के पास मुंबई में है इतनी प्रॉपर्टी
अगली वेब स्टोरी देखें.