इस TV एक्ट्रेस का हुआ था दर्दनाक Breakup, Boyfriend की फैमिली को थी इस बात से परेशानी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 31, 2024

टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने अपने करियर में कई पॉपुलर सीरियल्स में काम किया है.

फलक नाज कलर्स चैनल के शो बिग बॉस ओटीटी 2 का हिस्सा भी बनी थीं.

बिग बॉस ओटीटी 2 में फलक नाज का नाम एक्टर अविनाश सचदेव के साथ भी जोड़ा गया था.

लेकिन फलक नाज और अविनाश सचदेव ने खुद को सिर्फ एक अच्छा दोस्त बताया था.

फलक नाज हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो का पार्ट बनी थीं. जहां उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बात की है.

फलक नाज ने शो में बताया किया कि वो किसी से प्यार करती थीं मगर कुछ समय बाद ही ब्रेकअप भी हो गया था.

फलक नाज ने बताया कि ब्रेकअप के बाद उन्हें बहुत परेशानी हुई थी वो दर्द में थीं.

फलक नाज ने बताया कि बॉयफ्रेंड की फैमिली को अलग धर्म से होने की वजह से परेशानी थी.

फलक नाज ने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहती थीं इसलिए ब्रेकअप कर लिया था.

फलक नाज ने बताया कि अब वो डेटिंग पर भरोसा नहीं करती हैं. अब वो सीधे शादी करेंगी.

फलक नाज ने कहा, 'मैं अब किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहती हूं इसलिए मैंने अविनाश को भी कोई उम्मीद नहीं दी थी.'

