टीवी की सीधी-सादी बहू ने ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में दिखाया हुस्न का जलवा, फैंसे बोले- 'खूबसूरत हो लेकिन...'
Sadhna Mishra
| Apr 09, 2025
टीवी की संस्कारी बहू के किरदार में नजर आने वाली क्रिस्टल डिसूजा का बेहद बोल्ड अवतार देखने को मिला है.
इन दिनों पर्दे से दूर क्रिस्टल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी फोटोज से तहलका मचा रही हैं.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस मदहोश हुए जा रहे हैं.
क्रिस्टल लेटेस्ट तस्वीरों में ब्लैक ऑफ-शोल्डर ड्रेस में गजब ढा रही हैं. फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.
तस्वीरों के साथ क्रिस्टल ने कैप्शन लिखा, 'पुराना दिल और नई दुनिया.' उनका ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है.
फैंस ने उनकी पोस्ट पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स किए हैं. एक फैन ने लिखा, 'काला आपका पसंदीदा है,.'
तो दूसरे ने कहा, 'आपका अंदाज पसंद है.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'खूबसूरत तो हो लेकिन मेकअप बहुत करती हो.'
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2007 में 'कहे ना कहे' धारावाहिक से की थी. यहीं से उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई.
लेकिन पहचान उन्हें 'एक हजारों में मेरी बहना है' शो से काफी पॉपुलैरिटी मिली. इस शो में उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया था.
