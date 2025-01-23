थाईलैंड में TV की इस हसीना ने 'खेला मौत का खेल', स्टंट का वीडियो हुआ वायरल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
अपनी बोल्डनेस और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों थाइलैंड में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच निया ने थाइलैंड वेकेशन से लाजवाब तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन वीडियोज में एक्ट्रेस 'मौत का खेल' खेलती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निया शर्मा ने थाईलैंड वेकेशन की दो वीडियो शेयर की हैं, जिसमें वह आग से स्टंट करती दिखाई दीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक वीडियो में निया शर्मा जलती हुई रस्सी से कूदते हुए नजर आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं दूसरी वीडियो में एक्ट्रेस खतरनाक तरीके से जलती हुई रोड के नीचे से पार हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन वीडियोज को शेयर करते हुए निया ने कैप्शन में लिखा, 'आग से खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बस...'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का यह पोस्ट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सलमान खान के बाद 'बिग बॉस' को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर...
अगली वेब स्टोरी देखें.