थाईलैंड में TV की इस हसीना ने 'खेला मौत का खेल', स्टंट का वीडियो हुआ वायरल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

अपनी बोल्डनेस और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों थाइलैंड में हैं.

एक्ट्रेस पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.

इसी बीच निया ने थाइलैंड वेकेशन से लाजवाब तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं.

इन वीडियोज में एक्ट्रेस 'मौत का खेल' खेलती नजर आ रही हैं.

निया शर्मा ने थाईलैंड वेकेशन की दो वीडियो शेयर की हैं, जिसमें वह आग से स्टंट करती दिखाई दीं.

एक वीडियो में निया शर्मा जलती हुई रस्सी से कूदते हुए नजर आ रही है.

वहीं दूसरी वीडियो में एक्ट्रेस खतरनाक तरीके से जलती हुई रोड के नीचे से पार हो रही हैं.

इन वीडियोज को शेयर करते हुए निया ने कैप्शन में लिखा, 'आग से खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बस...'

एक्ट्रेस का यह पोस्ट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

