बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसने लीड एक्टर बन दी ब्लॉकबस्टर फिल्म, जीते नेशनल अवॉर्ड
बॉलीवुड में कई ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपना हांथ एक्टिंग में आजमाया है.
मगर कुछ ही ऐसे सिंगर हैं जिन्हें सच में एक्टिंग में सफलता हासिल हुई है.
सिंगर हिमेश रेशमिया ने भी एक्टिंग में ट्राई किया था मगर वो इसमें बुरी तरह फेल हो गए थे.
हिमेश रेशमिया के म्यूजिक कंपोजर के रूप में एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने करियर की शुरुआत की थी.
आयुष्मान खुराना का एक्टिंग करियर सफल रहा और वो आज एक बड़े एक्टर होने के साथ- साथ सिंगिंग भी कर रहे हैं.
मगर हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसे सिंगर की बात कर रहे हैं जो नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं.
इस सिंगर ने फिल्म 'कयामत से कयामत' तक का सुपरहिट सॉन्ग 'पापा कहते हैं' से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
उदित नारायण ने सिंगिंग के साथ- साथ दो फिल्मों में भी काम किया था जिसमें एक मूवी तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
उदित नारायण ने 1985 में आई फिल्म 'कुसुमे रुमाल' में लीड एक्टर का किरदार निभाया था.
उदित नारायण स्टारर फिल्म 'कुसुमे रुमाल' इतनी हिट रही कि इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 15 साल लगे थे.
उदित नारायण की फिल्म 'कुसुमे रुमाल' नेपाल की क्लासिक फिल्म बन गई थी उन्होंने एक और फिल्म दर्पण में भी काम किया था.
उदित नारायण ने अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए 2009 में पद्मश्री और 2016 में पदम् भूषण भी जीता है.
