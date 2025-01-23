Pole Dance में एक्सपर्ट हैं ये 9 एक्ट्रेसेस, सेंसेशनल डांस से मचाती हैं तबाही
| Jan 23, 2025
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पोल डांसिंग में माहिर हैं.
दीपिका पादुकोण भी पोल डांस में एक्सपर्ट हैं.
यामी गौतम भी पोल डांसिंग के जरिए खुद को फिट रखती हैं.
सनी लियोन भी पोल डांसिंग के जरिए फैंस के होश उड़ा देती हैं.
सोनल चौहान भी अपनी पोल डांसिंग से फैंस के होश उड़ा देती हैं.
मल्लिका शेरावत भी पोल डांस में माहिर हैं.
मलाइका अरोड़ा भी अपने हुस्न से फैंस के होश उड़ा देती हैं. वह भी पोल डांस में माहिर हैं.
ईशा गुप्ता भी पोल डांसिंग में दर्शकों के होश उड़ा देती हैं.
