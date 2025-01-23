Pole Dance में एक्सपर्ट हैं ये 9 एक्ट्रेसेस, सेंसेशनल डांस से मचाती हैं तबाही

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पोल डांसिंग में माहिर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण भी पोल डांस में एक्सपर्ट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम भी पोल डांसिंग के जरिए खुद को फिट रखती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोन भी पोल डांसिंग के जरिए फैंस के होश उड़ा देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनल चौहान भी अपनी पोल डांसिंग से फैंस के होश उड़ा देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत भी पोल डांस में माहिर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा भी अपने हुस्न से फैंस के होश उड़ा देती हैं. वह भी पोल डांस में माहिर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ईशा गुप्ता भी पोल डांसिंग में दर्शकों के होश उड़ा देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पीएम मोदी से नाराज राखी सावंत ने किया ऐलान, कहा- 'पाकिस्तान जाकर...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.