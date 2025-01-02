लंबाई के चलते Salman Khan की इस फिल्म से Reject हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब करती हैं TV Shows में काम

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2025

सलमान खान की इस सुपरहिट फिल्म के लिए पहले इस हसीना को सिलेक्ट किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन सलमान खान से ज्यादा लंबे होने की वजह से इस एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट नहीं किया गया था.

हम इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस उपासना सिंह की बात कर रहे हैं.

सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' के लिए मेकर्स की पहली पसंद उपासना सिंह थीं.

उपासना सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है.

उपासना सिंह ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'मैंने प्यार किया' के लिए ऑडिशन दिया था.

उपासना सिंह ने बताया कि ऑडिशन के बाद उन्हें फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था.

लेकिन डायरेक्ट सूरज बड़जात्या के पिता को वो इस फिल्म के लिए पसंद नहीं आई थीं.

उपासना सिंह ने बताया कि उन्हें पहले ही फिल्म में सिलेक्ट ना किए जाने की वजह बता दी गई थी.

उपासना सिंह ने बताया डायरेक्टर ने कोई बहाना ना बनाते हुए कहा 'मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, लेकिन तुम सलमान खान से लंबी हो.'

उपासना सिंह ने बताया वो जानती हैं कि वो कोई बहाना नहीं बना रहे थे क्योंकि यह सच था.

