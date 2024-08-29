30 अगस्त को ओटीटी के साथ-साथ सिनेमाघरों में धमाका करेंगी ये फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2024
'ए वेडिंग स्टोरी' यह फिल्म 30 अगस्त को थिएटरों में रिलीज होगी।
'पड़ गए पंगे' ये फिल्म भी 30 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।
'बिन्नी एंड फैमिली' को आप 30 अगस्त को सिनेमाघरों में देख सकते हैं।
'इंटेरोगेशन' यह फिल्म जी5 पर 30 अगस्त को रिलीज होगी
'कैडट्स' यह फिल्म 30 अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी।
'मुर्शीद' फिल्म भी 30 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।
तुंबाड फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' भी दोबारा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'रहना है तेरे दिल में' 30 अगस्त को थिएटरों में दोबारा उतरेगी।
