30 अगस्त को ओटीटी के साथ-साथ सिनेमाघरों में धमाका करेंगी ये फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

'ए वेडिंग स्टोरी' यह फिल्म 30 अगस्त को थिएटरों में रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

'पड़ गए पंगे' ये फिल्म भी 30 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

'बिन्नी एंड फैमिली' को आप 30 अगस्त को सिनेमाघरों में देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'इंटेरोगेशन' यह फिल्म जी5 पर 30 अगस्त को रिलीज होगी

Source: Bollywoodlife.com

'कैडट्स' यह फिल्म 30 अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

'मुर्शीद' फिल्म भी 30 अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

तुंबाड फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' भी दोबारा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

'रहना है तेरे दिल में' 30 अगस्त को थिएटरों में दोबारा उतरेगी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शाहरुख की इन फिल्मों से ऐश्वर्या को दिखाया गया था बाहर का रास्ता?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.