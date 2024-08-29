उर्फी जावेद को मिली डेथ थ्रेट से घबराईं मां

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेंस की वजह से ट्रोल होती रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस बार उर्फी जावेद को ट्रोल नहीं डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

Source: Bollywoodlife.com

इस बात पर उर्फी की मां जाकिया ने एक इंटरव्यू में रिएक्ट किया है।

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी की मां जाकिया ने कहा कि 'मुझे शुरुआत में इस बात को सुनकर काफी इफेक्ट होता था'

Source: Bollywoodlife.com

जाकिया ने बताया कि 'अब मैं इन चीजों की आदि हो गई हूं और मई अब कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूं।'

Source: Bollywoodlife.com

जाकिया ने कहा 'अगर पॉजिटिव लोग हैं, तो हेटर्स भी जरूर होंगे।'

Source: Bollywoodlife.com

जाकिया को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस होता है।

Source: Bollywoodlife.com

जाकिया ने कहा कि उनकी बेटियां जो करना चाहती हैं वो खुद तय कर लेंगी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 30 अगस्त को ओटीटी के साथ-साथ सिनेमाघरों में धमाका करेंगी ये फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.