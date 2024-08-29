उर्फी जावेद को मिली डेथ थ्रेट से घबराईं मां
कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं।
उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेंस की वजह से ट्रोल होती रहती हैं।
इस बार उर्फी जावेद को ट्रोल नहीं डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
इस बात पर उर्फी की मां जाकिया ने एक इंटरव्यू में रिएक्ट किया है।
उर्फी की मां जाकिया ने कहा कि 'मुझे शुरुआत में इस बात को सुनकर काफी इफेक्ट होता था'
जाकिया ने बताया कि 'अब मैं इन चीजों की आदि हो गई हूं और मई अब कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूं।'
जाकिया ने कहा 'अगर पॉजिटिव लोग हैं, तो हेटर्स भी जरूर होंगे।'
जाकिया को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस होता है।
जाकिया ने कहा कि उनकी बेटियां जो करना चाहती हैं वो खुद तय कर लेंगी।
