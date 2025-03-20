उर्फी ने पहनी ऐसी ड्रेस, चलना भी हुआ मुश्किल, लोगों ने...
Masummba Chaurasia
| Mar 20, 2025
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद हमेशा अपने यूनिक फैशन सेंस और अतरंगी अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं.
हर बार उनकी नई ड्रेस और स्टाइल कुछ ऐसी होती है कि लोग उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते.
बीती रात मुंबई में हुए ग्रेजिया फैशन अवॉर्ड्स 2025 में उर्फी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया.
इस इवेंट में उर्फी शिमरी गाउन पहनकर पहुंचीं, जिसे डिजाइनर अक्षत बंसल ने खासतौर पर उनके लिए बनाया था.
जैसे ही उर्फी ने पिंक कार्पेट पर कदम रखा, सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं. उनका यह लुक इतना शानदार था कि उन्होंने खुद कह दिया, "मुझे लग रहा है जैसे मैं मेटगाला में हूं."
जब उर्फी से उनके आउटफिट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया, "ये ब्लोनी है. अक्षत बंसल से मुझे प्यार है. वो शानदार हैं और मुझे लगता है कि ये मेटगाला वाइब दे रहा है."
पिंक कार्पेट पर उर्फी से उनके ब्यूटी सीक्रेट के बारे में भी पूछा गया. इस पर उन्होंने एक बेहद आसान लेकिन असरदार टिप दी.
उर्फी ने कहा, "रेड कार्पेट पर जाने से पहले ब्लोटिंग पेपर का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए. कैमरे पर ऑयली स्किन बहुत गंदी लगती है."
उर्फी जावेद का हर लुक कुछ नया और हटकर होता है. फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने में वो कभी नहीं हिचकिचातीं. इस बार भी उन्होंने ग्रेजिया फैशन अवॉर्ड्स में अपने स्टाइल से सबको चौंका दिया.
