अब उर्फी ने वेलवेट लहंगे के साथ किया नया एक्सपेरिमेंट, फैंस बोले, 'स्टाइल हो...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
फैशन दीवा उर्फी जावेद एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में हैं. अपने ड्रेसिंग सेंस और क्रिएटिव लुक्स के लिए फेमस उर्फी ने हाल ही में अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
जो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. इस बार उर्फी ने बोल्ड महारानी लुक में फोटोज पोस्ट की हैं, जिन्हें देख फैंस हैरान रह गए.
उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनका शाही अंदाज साफ झलक रहा है.
एक फोटो में उर्फी वेलवेट का लहंगा पहने हुए काउच पर बैठी नजर आ रही हैं, जहां उनका एलीगेंट लुक देखने लायक है.
दूसरी फोटो में उन्होंने अपने ब्लाउज को फ्लॉन्ट किया है, साथ ही हाथ की अंगूठी को भी स्टाइलिश अंदाज में दिखाया है.
तीसरी फोटो में भी उर्फी काउच पर बैठकर रॉयल लुक में पोज देती नजर आ रही हैं. जबकि चौथी तस्वीर में उनकी पूरी ड्रेस का नजारा देखने को मिला.
इस फोटो में उर्फी का रानी जैसा एटीट्यूड देखते ही बन रहा है. सोशल मीडिया पर इस लुक को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
उर्फी की इन तस्वीरों पर फैंस ने जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "मेरे पास शब्द नहीं हैं, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं."
दूसरे ने कहा, "ये पोस्ट की आखिरी फोटो तो कमाल की है." वहीं, एक अन्य फैन ने उर्फी को "एकदम रानी" बताया, जबकि किसी ने उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ की.
एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा गया, "अगर रानी खिलजी का कोई चेहरा होता, तो यही होता."
