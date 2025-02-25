अब उर्फी ने वेलवेट लहंगे के साथ किया नया एक्सपेरिमेंट, फैंस बोले, 'स्टाइल हो...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

फैशन दीवा उर्फी जावेद एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में हैं. अपने ड्रेसिंग सेंस और क्रिएटिव लुक्स के लिए फेमस उर्फी ने हाल ही में अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

जो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. इस बार उर्फी ने बोल्ड महारानी लुक में फोटोज पोस्ट की हैं, जिन्हें देख फैंस हैरान रह गए.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनका शाही अंदाज साफ झलक रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक फोटो में उर्फी वेलवेट का लहंगा पहने हुए काउच पर बैठी नजर आ रही हैं, जहां उनका एलीगेंट लुक देखने लायक है.

Source: Bollywoodlife.com

दूसरी फोटो में उन्होंने अपने ब्लाउज को फ्लॉन्ट किया है, साथ ही हाथ की अंगूठी को भी स्टाइलिश अंदाज में दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

तीसरी फोटो में भी उर्फी काउच पर बैठकर रॉयल लुक में पोज देती नजर आ रही हैं. जबकि चौथी तस्वीर में उनकी पूरी ड्रेस का नजारा देखने को मिला.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में उर्फी का रानी जैसा एटीट्यूड देखते ही बन रहा है. सोशल मीडिया पर इस लुक को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी की इन तस्वीरों पर फैंस ने जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "मेरे पास शब्द नहीं हैं, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं."

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे ने कहा, "ये पोस्ट की आखिरी फोटो तो कमाल की है." वहीं, एक अन्य फैन ने उर्फी को "एकदम रानी" बताया, जबकि किसी ने उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ की.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा गया, "अगर रानी खिलजी का कोई चेहरा होता, तो यही होता."

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: भाई आदर जैन की शादी में ऐसा था करिश्मा का लुक, शाइनी साड़ी में लूट ली पूरी महफिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.