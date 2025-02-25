अब उर्फी ने वेलवेट लहंगे के साथ किया नया एक्सपेरिमेंट, फैंस बोले, 'स्टाइल हो...'

फैशन दीवा उर्फी जावेद एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में हैं. अपने ड्रेसिंग सेंस और क्रिएटिव लुक्स के लिए फेमस उर्फी ने हाल ही में अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है. Source: Bollywoodlife.com