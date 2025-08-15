Zee5 पर इन देशभक्ति फिल्मों को देखकर जोश हो जाएगा हाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 15, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जॉन अब्राहम फिल्म 'परमाणुः द स्टोरी ऑफ पोखरण' आप देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल फिल्म 'गदर 2' रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गई.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म 'सैम बहादुर' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनू सूद की फिल्म 'पलटन' देशभक्ति का जज्बा जगाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रणदीप हुड्डा की फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' आपको देखनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' आपको पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
