Zee5 पर इन देशभक्ति फिल्मों को देखकर जोश हो जाएगा हाई

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2025

विक्की कौशल की फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' को लोगों ने खूब पसंद किया था.

Source: Bollywoodlife.com

जॉन अब्राहम फिल्म 'परमाणुः द स्टोरी ऑफ पोखरण' आप देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल फिल्म 'गदर 2' रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गई.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'सैम बहादुर' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.

Source: Bollywoodlife.com

सोनू सूद की फिल्म 'पलटन' देशभक्ति का जज्बा जगाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

रणदीप हुड्डा की फिल्म 'स्वतंत्र वीर सावरकर' आपको देखनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' आपको पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'कुली' से पहले इन साउथ मूवीज ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन से मचाया धमाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.