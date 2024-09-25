मुस्लिम पति संग 8 साल में क्यों टूटा उर्मिला मातोंडकर का रिश्ता?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर के रिश्ते में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

खबर है कि उर्मिला निकाह के 8 साल बाद अपने पति मोहसिन से तलाक ले रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

कम ही लोग जानते हैं कि मोहिसन उर्मिला से 10 साल छोटे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था।

Source: Bollywoodlife.com

उर्मिला और मोहसिन ने डेटिंग लाइफ में अपनी रिश्ता बिल्कुल ही सीक्रेट रखा था।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स् के मुताबिक, उर्मिल और मोहसिन मनीष मल्होत्रा की भांजी की शादी में मिले थे।

Source: Bollywoodlife.com

दावा है कि उर्मिला की मोहसिन से मुलाकात तब हुई थीं, जब वह मोहसिन मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे।

Source: Bollywoodlife.com

मोहसिन पहली ही नजर में उर्मिला पर अपना दिल हाल बैठे और फिर दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं।

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद ही दोनों ने 3 मार्च 2016 को निकाह किया था।

Source: Bollywoodlife.com

उर्मिला और मोहसिन अपनी शादी को आठ साल में खत्म कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: धमाकेदार एक्शन से भरपूर हैं थलापति विजय की ये 8 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.