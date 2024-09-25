मुस्लिम पति संग 8 साल में क्यों टूटा उर्मिला मातोंडकर का रिश्ता?
| Sep 25, 2024
उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर के रिश्ते में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
खबर है कि उर्मिला निकाह के 8 साल बाद अपने पति मोहसिन से तलाक ले रही हैं।
कम ही लोग जानते हैं कि मोहिसन उर्मिला से 10 साल छोटे हैं।
दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था।
उर्मिला और मोहसिन ने डेटिंग लाइफ में अपनी रिश्ता बिल्कुल ही सीक्रेट रखा था।
रिपोर्ट्स् के मुताबिक, उर्मिल और मोहसिन मनीष मल्होत्रा की भांजी की शादी में मिले थे।
दावा है कि उर्मिला की मोहसिन से मुलाकात तब हुई थीं, जब वह मोहसिन मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे।
मोहसिन पहली ही नजर में उर्मिला पर अपना दिल हाल बैठे और फिर दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं।
इसके बाद ही दोनों ने 3 मार्च 2016 को निकाह किया था।
उर्मिला और मोहसिन अपनी शादी को आठ साल में खत्म कर रहे हैं।
