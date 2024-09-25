जानिए कौन हैं उर्मिला मातोंडकर के पति मोहसिन अख्तर मीर?
| Sep 25, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला के पति मोहसिन अख्तर मीर कौन हैं?
मोहसिन अख्तर मीर कश्मीर के रहने वाले हैं।
21 साल की उम्र में मोहसिन अख्तर मीर मुंबई शिफ्ट हो गए।
मोहसिन अख्तर मीर ने 2007 में मिस्टर इंडिया के रनर अप रह चुके हैं।
मोहसिन अख्तर मीर ने प्रीति जिंटा जैसी अदाकाराओं के साथ एक में काम किया है।
2009 में लक बाई चांस में मोहसिन अख्तर मीर ने एक्टिंग डेब्यू किया था।
मोहसिन अख्तर मीर कश्मीरी कपड़ों के व्यापारी भी हैं।
मोहसिन अख्तर मीर मनीष मल्होत्रा के साथ मिलकर काम करते हैं।
2016 में मोहसिन अख्तर मीर ने उर्मिला मातोंडकर के साथ शादी की थी।
