उर्वशी रौतेला के बयान पर ओरी ने पीट लिया अपना माथा, ऐसा क्या कह दिया?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 22, 2025
एक्ट्रेस उर्वशी रौतेली की फिल्म 'डाकू महाराज' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपये की अधिक की कमाई कर ली है. अब हाल ही में उर्वशी ने खुद को आउटसाइडर एक्ट्रेस बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली आउटसाइडर एक्ट्रेस बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'मैं 2025 की पहली आउटसाइड एक्ट्रेस हूं, जिसकी फिल्म 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई है.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के इस बयान के बाद उर्वशी की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है और लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यहां तक कि ओरी ने भी उर्वशी के पोस्ट पर चुटकी लेते हुए रोने वाला इमोजी बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी के पोस्ट पर ओरी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ओह नो' और इसी के साथ उन्होंने रोने वाला इमोजी बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि डाकू महाराज फिल्म में उर्वशी एक्टर नंदमुरी बालाकृष्णा के अपोजिट नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में एक्टर बॉबी देओल नेगेटिव रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ससुरालवालों का सहा टॉर्चर, स्ट्रेस में हुई..., इस एक्ट्रेस ने सालों बाद खोली पति की पोल
अगली वेब स्टोरी देखें.