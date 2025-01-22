उर्वशी रौतेला के बयान पर ओरी ने पीट लिया अपना माथा, ऐसा क्या कह दिया?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेली की फिल्म 'डाकू महाराज' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका देखने को मिल रहा है.

इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपये की अधिक की कमाई कर ली है. अब हाल ही में उर्वशी ने खुद को आउटसाइडर एक्ट्रेस बताया.

दरअसल उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली आउटसाइडर एक्ट्रेस बताया है.

उन्होंने कहा, 'मैं 2025 की पहली आउटसाइड एक्ट्रेस हूं, जिसकी फिल्म 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई है.'

एक्ट्रेस के इस बयान के बाद उर्वशी की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है और लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.

यहां तक कि ओरी ने भी उर्वशी के पोस्ट पर चुटकी लेते हुए रोने वाला इमोजी बनाया है.

उर्वशी के पोस्ट पर ओरी ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ओह नो' और इसी के साथ उन्होंने रोने वाला इमोजी बनाया है.

बता दें कि डाकू महाराज फिल्म में उर्वशी एक्टर नंदमुरी बालाकृष्णा के अपोजिट नजर आ रही हैं.

इस फिल्म में एक्टर बॉबी देओल नेगेटिव रोल में हैं.

