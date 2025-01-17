तमन्ना भाटिया के इस गाने पर उर्वशी रौतेला ने डांस कर बांधा समां, होश उड़ा देगी फीस
Sadhna Mishra
| Jan 17, 2025
एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने एक्टिंग के साथ-साथ डांस स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.
खासकर उन्हें आइटम सॉन्स के जरिए उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिलती है.
आमतौर पर एक आइटम सॉन्ग के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन उर्वशी ने इसके लिए मोटी रकम वसूली है.
दरअसल, उर्वशी रौतेला ने न्यू ईयर पर होने वाले एक इवेंट में डांस परफॉर्मेंस के लिए 7 करोड़ रुपए फीस ली.
एक्ट्रेस ने इस इवेंट में 'स्त्री 2' के आइटम सॉन्ग 'आज की रात मजा...' गाने पर धमाकेदार डांस किया.
इस परफॉर्मेंस में लाल रंग की शानदार ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने स्टेज पर ऐसे डांस मूव्स दिखाए कि लोगों के मुंह खुले रह गए.
उर्वशी का ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है.
बता दें कि उर्वशी रौतेला के पास इस वक्त भले ही ज्यादा फिल्में ना हों, लेकिन वो इवेंट और शोज के जरिए अच्छी खासी कमाई कर रही हैं.
