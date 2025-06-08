रेड ड्रेस में उर्वशी रौतेला का शाही अंदाज देखा आपने? तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे मदहोश!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 08, 2025
कान्स फिल्म फेस्टिवल भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसका खुमार अभी तक उर्वशी रौतेला पर चढ़ा हुआ है.
उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका शाही अंदाज देखने को मिल रहा है.
इन फोटोज में उनका फ्लाइट जर्नी बेहद खास और रॉयल लुक देखने को मिला.
इन तस्वीरों में उर्वशी कभी ब्लैक आउटफिट में तो कभी रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कान्स के शानदार आकर्षण का आनंद लेते हुए', जो उनकी खुशी को दिखाता है.
ये तस्वीरें शायद कान्स फेस्टिवल में जाते वक्त की हैं, जिन्हें उन्होंने अब फैन्स के लिए शेयर किया है.
उर्वशी का ये रॉयल अंदाज और लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
