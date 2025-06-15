'किस को देखूं ड्रेस या...' उर्वशी रौतेला ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीर से नहीं हटेंगी निगाहें

लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस व्हाइट ड्रेस में बेहद गॉर्जियस नजर आ रही हैं. इस लुक में उर्वशी ने कैमरे के सामने एक के बाद एक पोज दिए हैं. Source: Bollywoodlife.com