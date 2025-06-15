'किस को देखूं ड्रेस या...' उर्वशी रौतेला ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीर से नहीं हटेंगी निगाहें
Sadhna Mishra
| Jun 15, 2025
उर्वशी रौतेला अक्सर अपने लुक और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सभी को हैरान कर दिया है.
उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह अपनी ड्रेस, लुक और कातिल अदाओं से फैंस का दिल जीत रही हैं.
लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस व्हाइट ड्रेस में बेहद गॉर्जियस नजर आ रही हैं. इस लुक में उर्वशी ने कैमरे के सामने एक के बाद एक पोज दिए हैं.
फैंस उनकी इन तस्वीरों पर कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं- किसी ने कहा 'उफ्फ आपकी आंखें' तो किसी ने 'सबसे खूबसूरत.'
वहीं एक ने लिखा, 'OMG किसको देखूं ड्रेस या उर्वशी' एक ने तो एक्ट्रेस को 'सिंड्रेला' ही बता दिया.
हाल ही में उर्वशी रौतेला ने कान्स 2025 के रेड कार्पेट पर अपने अनोखे तोते वाले लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था.
