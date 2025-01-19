ऐक्टर्स से ही ऐसे सवाल क्यों? ये बात उनसे पूछिये, Urvashi Rautela ने ऐसा क्यों कहा और किसकी ओर किया इशारा
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2025
लंबे समय से उर्वशी रौतेला का नाम क्रिकेटर ऋषभ पंत संग जुड़ता आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कई बार उर्वशी रौतेला को ऋषभ पंत के साथ रिश्ते को लेकर बात करते हुए देखा गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल में उर्वशी अपनी फिल्म 'डाकू महाराज' की सफलता को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी के साथ उर्वशी सैफ अली खान पर दिए अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक बार फिर उर्वशी से ऋषभ पंत को लेकर सवाल किया गया, जिसपर उर्वशी ने कहा- 'आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
'फिल्मीज्ञान' से बातचीत में उर्वशी ने कहा- 'मुझे समझ नहीं आता, कि एक्टर्स से ही ऐसे सवाल क्यों करते हैं, एथ्लीट्स से ये सवाल क्यों नहीं करते.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, कि दो साल पहले जब ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब उर्वशी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचीं थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे, कि दोनों अपना रिश्ता कन्फर्म करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, उर्वशी को कई इंटरव्यू में यह कहते सुना गया है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, उर्वशी की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'डाकू महाराज' अबतक 100 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर चुकी है, जिसका एक गाना काफी कॉन्ट्रोवर्सी में है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 400 सीढ़ियां चढ़कर महादेव के दर्शन करने पहुंचीं उर्फी जावेद, लोग बोले- 'अब तो गालियां....'
अगली वेब स्टोरी देखें.