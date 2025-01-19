ऐक्टर्स से ही ऐसे सवाल क्यों? ये बात उनसे पूछिये, Urvashi Rautela ने ऐसा क्यों कहा और किसकी ओर किया इशारा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 19, 2025

लंबे समय से उर्वशी रौतेला का नाम क्रिकेटर ऋषभ पंत संग जुड़ता आ रहा है.

कई बार उर्वशी रौतेला को ऋषभ पंत के साथ रिश्ते को लेकर बात करते हुए देखा गया है.

हाल में उर्वशी अपनी फिल्म 'डाकू महाराज' की सफलता को लेकर चर्चा में हैं.

इसी के साथ उर्वशी सैफ अली खान पर दिए अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में हैं.

वहीं एक बार फिर उर्वशी से ऋषभ पंत को लेकर सवाल किया गया, जिसपर उर्वशी ने कहा- 'आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं.'

'फिल्मीज्ञान' से बातचीत में उर्वशी ने कहा- 'मुझे समझ नहीं आता, कि एक्टर्स से ही ऐसे सवाल क्यों करते हैं, एथ्लीट्स से ये सवाल क्यों नहीं करते.

बता दें, कि दो साल पहले जब ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब उर्वशी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचीं थी.

फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे, कि दोनों अपना रिश्ता कन्फर्म करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, उर्वशी को कई इंटरव्यू में यह कहते सुना गया है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं.

बता दें, उर्वशी की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'डाकू महाराज' अबतक 100 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर चुकी है, जिसका एक गाना काफी कॉन्ट्रोवर्सी में है.

