'मंदिर कहां है?' उर्वशी रौतेला ने पियानो बजाते हुए शेयर की दिलकश तस्वीरें, यूजर्स ने कस दिया तंज
Sadhna Mishra
| May 11, 2025
उर्वशी रौतेला अक्सर अपने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
लेटेस्ट फोटोज में उर्वशी रौतेला दिलकश अंदाज के साथ पियानो बजाते हुए नजर आ रही हैं.
इस दौरान उन्होंने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है, जिसमें उर्वशी का ग्लैमरस लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
उर्वशी का ये पोस्ट वायरल होते ही, जहां कुछ यूजर्स ने तारीफ की तो कुछ ने ट्रोल करते हुए पूछा- 'मंदिर कहां है?'
एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- 'उर्वशी माता की जय.'
हालांकि, उर्वशी का ये लुक उनके फॉलोअर्स के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है.
दरअसल, उर्वशी ने पहले कहा था कि उनके नाम से बद्रीनाथ के पास मंदिर है.
इसी बयान के बाद से उर्वशी को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है.
