वाणी कपूर ने जालीदार आउटफिट में ढाया कहर, ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर लगाई आग
Masummba Chaurasia
| Jul 19, 2025
वाणी कपूर ने हाल ही में अपने ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं.
इन तस्वीरों में वाणी ने शिमरी जालीदार आउटफिट पहना है, जो बेहद स्टनिंग और स्टाइलिश लग रहा है.
उनका ये आउटफिट थोड़ा रिवीलिंग जरूर है, लेकिन वाणी की अदाएं और कॉन्फिडेंस ने लुक को परफेक्ट बना दिया.
वाणी ने अपने बालों को सिंपल बन में स्टाइल किया है, जो उनके ग्लैमरस लुक को बैलेंस कर रहा है.
उन्होंने लाइट मेकअप किया है, जो उनके चेहरे के नैचुरल ग्लो और ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहा है.
कैमरे के सामने वाणी ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, हर तस्वीर में उनका स्टाइल और ग्रेस दिख रहा है.
वाणी कपूर ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'आशा की किरण के गाइडेंस में.'
वाणी का ये लुक देखकर फैंस उनकी मासूमियत और बोल्डनेस दोनों पर फिदा हो गए हैं.
