गिरफ्तार होंगी बिग बॉस में धमाल मचा चुकी वड़ापाव गर्ल? जानिए वजह
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
जानी मानी 'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं।
हाल ही में चंद्रिका दीक्षित को रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 3' में देखा गया था।
बिग बॉस के घर पर चंद्रिका दीक्षित ने अपना जलवा बिखेरा था।
बता दें, अब चंद्रिका दीक्षित कानूनी मामले में फंस चुकी हैं।
चंद्रिका दीक्षित के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात हो रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैजान अंसारी ने चंद्रिका दीक्षित के खिलाफ इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
फैजान अंसारी की शिकायत की फोटो कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
फैजान ने कहा कि चंद्रिका दीक्षित अनहाइजीनिक तरीके से वड़ा पाव बनाती हैं, जो खाने में हेल्दी नहीं है।
फैजान अंसारी ने कहा कि 'उनका वड़ा पाव जानलेवा है और उसे किसी को नहीं खाना चाहिए'।
