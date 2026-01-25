6 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर होगा जबरदस्त क्लैश, 'बॉर्डर 2' के बीच रिलीज होगीं ये 3 फिल्में
Sadhna Mishra
| Jan 25, 2026
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'बॉर्डर 2' की सुनामी देखने को मिल रही है.
वहीं सनी देओल की दहाड़ और देशभक्ति की जबरदस्त डोज के बीच 6 फरवरी का दिन महा-मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है.
जहां 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में कदम रखेगी, वहीं 6 फरवरी को तीन और फिल्में अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगी.
6 फरवरी को 'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
वहीं इसी दिन नीना गुप्ता और संजय मिश्रा जैसे कलाकारों की फिल्म 'वध 2' भी पर्दे पर दस्तक देगी.
इसके अलावा प्यार, इमोशन और ट्विस्ट से भरपूर 'पारो पिनाकी की कहानी' भी 6 फरवरी को ही रिलीज होगी.
ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि, 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच क्या ये फिल्में अपना पैर जमा पाएंगी या पानी की तरह बह जाएंगी.
