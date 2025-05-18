वामिका गब्बी का ट्रेडिशनल लुक इंटरनेट पर मचा रहा बवाल!, आइवरी साड़ी में दिखीं बेहद खूबसूरत, दिल चुरा लेंगी तस्वीरें
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 17, 2025
वामिका गब्बी एक बार फिर इंटरनेट पर गदर मचा रहीं हैं, उनकी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
इन तस्वीरों में वामिका व्हाइट कल की रफल्ड साड़ी पहने हुए हैं, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रहीं हैं.
वामिका ने हेयर बन बनाकर मिनिमल मेकरअप, लॉन्ग ईयररिंग्स के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया हुआ है.
वामिका ने डिजाइनर रिधि मेहरा की आइवरी ऑर्गेना साड़ी पहनी हुई है. साड़ी में सॉफ्ट, कैस्केडिंग रफल्स हैं, जो एक्ट्रेस के हर फ्रेम में शानदार दिख रहा है.
वामिका ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन फैंस को दीवाना बना रहे हैं.
एक तस्वीर वामिका अपने पैट को गोद में लिए हुए दिख रहीं हैं. ये फोटो दिल को छू लेने वाली है.
वामिका की इन त्सवीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, कोई उन्हें, 'स्टनिंग ब्यूटी' तो कोई 'एंजिल' कह रहा है.
कई यूजर्स ने वामिका की इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में भर-भरकर हार्ट वाले इमोजी शेयर किए हैं.
