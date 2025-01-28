अनुष्का शर्मा समेत इन स्टार्स ने रखे बच्चों के यूनिक नाम, क्या आप जानते हैं अर्थ?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

दीया मिर्जा के बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी है. ये नाम भगवान गणेश के एक नाम में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है. राहा का अर्थ खुशी होता है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एक बेटी मालती है. मालती का मतलब छोटा सा सुंगधित फूल होता है.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का और विराट के बेटी का नाम वामिका और बेटे का नाम अकाय है. वामिका मां दुर्गा का नाम है. अकाय का अर्थ है, जिसका कोई आकार ना हो.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे का नाम वायु है. वायु का मतलब हवा होता है.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल ने अपनी बेटी का नाम लारा रखा है. इस नाम का मतलब सुंदर और उज्जवल है.

Source: Bollywoodlife.com

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है. इसका मतलब प्रेयर होता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करोड़पति बाप की औलद होकर भी ऐसी नौकरी करती हैं सौरव गांगुली की बेटी सना, लोग बुलाते हैं...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.