अनुष्का शर्मा समेत इन स्टार्स ने रखे बच्चों के यूनिक नाम, क्या आप जानते हैं अर्थ?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
दीया मिर्जा के बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी है. ये नाम भगवान गणेश के एक नाम में से एक है.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है. राहा का अर्थ खुशी होता है.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एक बेटी मालती है. मालती का मतलब छोटा सा सुंगधित फूल होता है.
अनुष्का और विराट के बेटी का नाम वामिका और बेटे का नाम अकाय है. वामिका मां दुर्गा का नाम है. अकाय का अर्थ है, जिसका कोई आकार ना हो.
सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे का नाम वायु है. वायु का मतलब हवा होता है.
वरुण धवन और नताशा दलाल ने अपनी बेटी का नाम लारा रखा है. इस नाम का मतलब सुंदर और उज्जवल है.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है. इसका मतलब प्रेयर होता है.
