दिवाली के दिन वरुण धवन और नताशा ने हटाया बेटी के नाम से पर्दा
Shivani Duksh
| Oct 31, 2024
वरुण धवन और नताशा दलाल ने अपनी बेटी के नाम से पर्दा हटा दिया है.
वरुण धवन और नताशा ने अपनी बेटी का नाम लारा रखा है.
5 महीने पहले ही वरुण धवन और नताशा माता पिता बने हैं.
वरुण धवन और नताशा पहली बार बेटी के साथ दिवाली मनाने वाले हैं.
इस खास मौके पर वरुण धवन और नताशा ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है.
अब सोशल मीडिया पर लोग वरुण धवन और नताशा की बेटे के बारे में बात कर रहे हैं.
वरुण धवन और नताशा ने अब तक भी फैंस को अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है.
वरुण धवन ने अपनी पोस्ट में बताया है कि 5 महीने बाद भी वो अपनी बेटी से कनेक्ट होना सीख रहे हैं.
