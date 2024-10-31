दिवाली के दिन वरुण धवन और नताशा ने हटाया बेटी के नाम से पर्दा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 31, 2024

वरुण धवन और नताशा दलाल ने अपनी बेटी के नाम से पर्दा हटा दिया है.

Source: Instagram

वरुण धवन और नताशा ने अपनी बेटी का नाम लारा रखा है.

Source: Instagram

5 महीने पहले ही वरुण धवन और नताशा माता पिता बने हैं.

Source: Instagram

वरुण धवन और नताशा पहली बार बेटी के साथ दिवाली मनाने वाले हैं.

Source: Instagram

इस खास मौके पर वरुण धवन और नताशा ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है.

Source: Instagram

अब सोशल मीडिया पर लोग वरुण धवन और नताशा की बेटे के बारे में बात कर रहे हैं.

Source: Instagram

वरुण धवन और नताशा ने अब तक भी फैंस को अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है.

Source: Instagram

वरुण धवन ने अपनी पोस्ट में बताया है कि 5 महीने बाद भी वो अपनी बेटी से कनेक्ट होना सीख रहे हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: दिवाली पार्टीज में कभी 'काजू कतली' तो कभी 'मोरनी' बन पहुंचीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.