आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने वरुण धवन को बताया गोल्डन रूल, कहा 'पत्नी..'
Nov 01, 2024
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने उनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से 2021 में शादी कर ली थी.
वहीं इस साल वरुण धवन और नताशा दलाल के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है.
वरुण धवन हाल ही में अपनी फिल्म 'सीटाडेल हनी बन्नी' को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी 16' में गए थे.
शो में ऑडियंस को बताते हुए अमिताभ बच्चन ने वरुण धवन से कहा, इस दिवाली में इनके घर में देवी लक्ष्मी आई हैं.
वरुण धवन ने अमिताभ बच्चन से उनकी अच्छी पेरेंटिंग को लेकर कुछ टिप्स भी मांगे हैं.
वरुण धवन ने कहा, आप कैसे काम और परिवार के बीच बैलेंस बैठा लेते हैं.
वरुण धवन ने हंसते हुए कहा, कि वो कभी -कभी जल्दी सोना चाहते हैं, जब उनकी पत्नी और बेटी जगना चाहती हैं.
वरुण धवन को देखकर अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये एक गोल्डन रूल है, अपनी पत्नी को खुश रखें".
"अगर वो खुश हैं, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, जब वो खुश होगी, तो आपकी बेटी भी खुश रहेगी".
अमिताभ बच्चन ने वरुण धवन को सलाह देते हुए कहा, याद रखें, 'पत्नी सर्वोच्च है'.
