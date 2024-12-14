आखिर क्यों Varun Dhawan बेटी Lara को वीडियो कॉल कर हुए इमोशनल?
Bollywood Staff
| Dec 14, 2024
वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है.
वरुण धवन इस फिल्म में साउथ ब्यूटी कीर्ति सुरेश के साथ नजर आएंगे.
वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म 'बेबी जॉन' का प्रमोशन करने में बिजी हैं.
वरुण धवन ने गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से 2021 में शादी की थी.
वरुण धवन और नताशा दलाल के घर इस साल एक बेटी ने जन्म लिया है. जिसका नाम उन्होंने लारा रखा है.
वरुण धवन ने हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी बेटी लारा से जुड़ी बातें शेयर की हैं.
वरुण को पत्नी नताशा ने उन्हें एक वीडियो शेयर किया था. जिसको देखकर वो काफी भावुक हो गए थे.
वरुण धवन ने बताया, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने इमोशंस को इस तरह से महसूस करूंगा.'
वरुण धवन ने कहा, 'आज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल दिन है क्योंकि मेरी बेटी ने आज पहली बार सॉलिड फूड खाया है.'
वरुण धवन ने इमोशनल होते हुए कहा, 'मेरी बेटी ने पहली बार ऊपरी खाना खाया है और मैं यहां पर हूं.'
वरुण धवन ने कहा कोई भी माता- पिता अपने बच्चों की छोटी -छोटी सफलता को देखना पसंद करेगा.
