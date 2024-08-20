बचपन में श्रद्धा कपूर का प्रपोजल ठुकरा चुका है ये हीरो
Aug 20, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर काफी खूबसूरत हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत हसीना का प्रपोजल एक हीरो ने ठुकरा दिया था?
श्रद्धा कपूर का प्रपोजल रिजेक्ट करने वालें कोई और नहीं बल्कि एक्टर वरुण धवन हैं।
श्रद्धा कपूर और वरुण धवन बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त रहें हैं।
शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में श्रद्धा ने बताया की वरूण धवन ने उनका प्रपोजल 8 साल की उम्र में रिजेक्ट कर दिया था।
दरअसल श्रद्धा कपूर को अपने बचपन के दिनों में एक्टर वरुण धवन पर क्रश था।
श्रद्धा ने वरुण को 'आई लव यू' न कहकर 'यू लव आई' कहा था।
श्रद्धा की बात सुनकर वरुण यह कहकर भाग गए कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं।
हाल ही में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन को स्त्री 2 में साथ देखा गया है।
