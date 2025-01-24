वरुण धवन ने वाइफ को किया लिपलॉक, वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
| Jan 24, 2025
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. दोनों ने साल 2021 में सात फेरे लिए थे.
वरुण धवन ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. जो फैंस को पसंद आ रही हैं.
वरुण धवन और नताशा दलाल ने एक-दूसरे को लिपलॉक कर प्यार लुटाया है. दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
वरुण धवन और नताशा दलाल बचपन के फ्रेंड हैं. इन दोनों ने साल 2021 में अपने रिश्ते को नाम देते हुए शादी की थी.
वरुण धवन और नताशा दलाल साल 2024 में बेटी के माता पिता बने हैं. दोनों ने बेटी का चेहरा अभी नहीं दिखाया है.
वरुण धवन और नताशा दलाल अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. इस कपल पर फैंस प्यार लुटाते हैं.
वरुण धवन हाल ही में फिल्म 'बेबी जॉन' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.
