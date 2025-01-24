वरुण धवन ने वाइफ को किया लिपलॉक, वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. दोनों ने साल 2021 में सात फेरे लिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. जो फैंस को पसंद आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल ने एक-दूसरे को लिपलॉक कर प्यार लुटाया है. दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल बचपन के फ्रेंड हैं. इन दोनों ने साल 2021 में अपने रिश्ते को नाम देते हुए शादी की थी.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल साल 2024 में बेटी के माता पिता बने हैं. दोनों ने बेटी का चेहरा अभी नहीं दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन और नताशा दलाल अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. इस कपल पर फैंस प्यार लुटाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन हाल ही में फिल्म 'बेबी जॉन' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करणवीर मेहरा ने अपनी दोनों एक्स वाइफ्स के आगे रगड़ी नाक, माफी मांगने को हुए....

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.