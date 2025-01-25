रूह कंपा देंगी ये 10 हॉरर फिल्में, अकेले सोने में भी लगेगा डर, देखते ही छूटने लगेगा पसीना

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 25, 2025

साल 2002 में रिलीज हुई बिपाशा बसु की फिल्म "राज" बॉलीवुड की सबसे हॉरर मूवीज की लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2008 में रिलीज हुई "1920" मूवी देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

"वीराना" मूवी 1988 में रिलीज हुई थी. इसे देख आज भी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

1984 में रिलीज हुई "पुराना मंदिर" मूवी भी बेस्ट हॉरर मूवी है. इस फिल्म का हर सीन आपको धड़कनें बढ़ा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

2010 में रिलीज हुई "शापित" मूवी भी बहुत डरावनी मूवी है. इसमें कई सीन बहुत डरावने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

"बंद दरजावा" मूवी 1990 में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड की यह हॉरर फिल्म काफी डरावनी है.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2004 में रिलीज हुई "कृष्णा कॉटेज" भी काफी डरावनी मूवी है. इसके सीन भी बेहद खतरनाक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2006 में "डरना जरूरी है" फिल्म रिलीज हुई थी. इस मूवी में कई डरावने सीन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

"हॉन्टेड थ्रीडी" फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में एक से बढ़कर एक डरावने सीन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2003 में रिलीज हुई "डरना मना है" फिल्म के कई हॉरर सीन देखकर आपकी रूह कांप सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जानें कितनी है Mamta Kulkarni की नेटवर्थ? सांसारिक दुनिया छोड़ बनीं संन्यासी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.