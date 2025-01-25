रूह कंपा देंगी ये 10 हॉरर फिल्में, अकेले सोने में भी लगेगा डर, देखते ही छूटने लगेगा पसीना
Shreya Pandey
| Jan 25, 2025
साल 2002 में रिलीज हुई बिपाशा बसु की फिल्म "राज" बॉलीवुड की सबसे हॉरर मूवीज की लिस्ट में शामिल है.
साल 2008 में रिलीज हुई "1920" मूवी देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.
"वीराना" मूवी 1988 में रिलीज हुई थी. इसे देख आज भी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं.
1984 में रिलीज हुई "पुराना मंदिर" मूवी भी बेस्ट हॉरर मूवी है. इस फिल्म का हर सीन आपको धड़कनें बढ़ा सकता है.
2010 में रिलीज हुई "शापित" मूवी भी बहुत डरावनी मूवी है. इसमें कई सीन बहुत डरावने हैं.
"बंद दरजावा" मूवी 1990 में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड की यह हॉरर फिल्म काफी डरावनी है.
साल 2004 में रिलीज हुई "कृष्णा कॉटेज" भी काफी डरावनी मूवी है. इसके सीन भी बेहद खतरनाक हैं.
साल 2006 में "डरना जरूरी है" फिल्म रिलीज हुई थी. इस मूवी में कई डरावने सीन हैं.
"हॉन्टेड थ्रीडी" फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में एक से बढ़कर एक डरावने सीन हैं.
साल 2003 में रिलीज हुई "डरना मना है" फिल्म के कई हॉरर सीन देखकर आपकी रूह कांप सकती है.
