विक्की कौशल की 'छावा' ने तोड़ा अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' का बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 02, 2025
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' बीते 16 दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'छावा' ना सिर्फ अच्छी कमाई कर रही है बल्कि कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने अब एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म छावा ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' ने रिलीज के बाद तीसरे रविवार को 20.50 करोड़ रुपये (हिंदी) कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म ने तीसरे शनिवार को 22.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल ने 'छावा' जल्द ही 500 करोड़ रुपये क्लब में शामिल होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Releses This Week: मार्च के फर्स्ट वीक में मनोरंजन करने आएंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.