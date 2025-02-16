3 दिन में 100 करोड़ी हुई विक्की कौशल की 'छावा', बनाए ये नए रिकॉर्ड

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 16, 2025

विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर वेलेंटाइन्स डे के दिन रिलीज हुई थी.

अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने 3 दिन में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने आज 5:15 बजे तक 27.99 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

और अब इस फिल्म ने टोटल कमाई 100.39 करोड़ रुपये कर ली है.

बता दें कि छावा बिक्की कौशल के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बनी है.

इसी के साथ यह 2025 की भी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई हैं.

छावा ने अक्षय कुमार की स्काईफोर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

एक तरफ जहां स्काईफोर्स ने 8 दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.

तो वहीं छावा ने केवल 3 दिनों में यह कारनाम कर दिखाया है.

