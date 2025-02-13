Chhava ने रिलीज से 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग में गाढ़े झंडे, अब तक की इतनी कमाई
| Feb 13, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' कल यानी 14 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
लेकिन रिलीज से पहले ही इस मूवी ने जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर डाली है.
सैकनिल्क के मुताबिक 'छावा' ने देशभर में अब तक 3 लाख 52 हजार 13 टिकटों की बिक्री हो चुकी है.
इसके साथ 'छावा' ने अब तक प्री टिकट सेल में 8.62 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
वहीं ब्लॉक सीटों के साथ 'छावा' ने अब तक 10.9 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग भी कर डाली है.
फिल्म की इस एडवांस बुकिंग और कमाई को देखकर लग रहा है कि 'छावा' ओपनिंग डे पर छप्परफाड़ कमाई करेगी.
बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी का रोल निभा रही हैं.
बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल के अलावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.
वहीं इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये है.
