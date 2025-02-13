Chhava ने रिलीज से 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग में गाढ़े झंडे, अब तक की इतनी कमाई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' कल यानी 14 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन रिलीज से पहले ही इस मूवी ने जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर डाली है.

Source: Bollywoodlife.com

सैकनिल्क के मुताबिक 'छावा' ने देशभर में अब तक 3 लाख 52 हजार 13 टिकटों की बिक्री हो चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

इसके साथ 'छावा' ने अब तक प्री टिकट सेल में 8.62 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं ब्लॉक सीटों के साथ 'छावा' ने अब तक 10.9 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग भी कर डाली है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म की इस एडवांस बुकिंग और कमाई को देखकर लग रहा है कि 'छावा' ओपनिंग डे पर छप्परफाड़ कमाई करेगी.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी का रोल निभा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'छावा' में विक्की कौशल के अलावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shweta Tiwari या Rupali Ganguly... कौन हैं सबसे ज्यादा अमीर? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.