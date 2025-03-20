अब तक नहीं देखी Chhava तो मिल रहा बड़ा ऑफर, मात्र इतने रुपये में मिल रहा टिकट
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
विक्की कौशल स्टारर 'छावा' ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और वीरता की कहानी को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से पेश करती है.
फिल्म को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिल रहा है, बल्कि यह कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही है, 'छावा' ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.
इसी को देखते हुए मेकर्स ने दर्शकों के लिए एक खास तोहफा दिया है. अब 21 मार्च को इस फिल्म के टिकट सिर्फ 99 रुपये में उपलब्ध होंगे.
फिल्म के मेकर्स, मैडॉक फिल्म्स, ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि दर्शक इस शुक्रवार (21 मार्च) को सिर्फ 99 रुपये में 'छावा' देख सकते हैं.
इस ऑफर के चलते अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक फिल्म का आनंद उठा सकेंगे. फिल्म की कहानी खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों को छू रही है.
इसी वजह से राज्य के कई गांवों में खास शो ऑर्गनाइज किए जा रहे हैं, जहां स्कूली छात्र इसे देखकर छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और इतिहास को करीब से समझ रहे हैं.
फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है. वहीं, अक्षय खन्ना ने मुगल शासक औरंगजेब का किरदार निभाया है.
जबकि रश्मिका मंदाना ने रानी येसुबाई की भूमिका में जान डाल दी है. 'छावा' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी है, जो हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व की भावना भर देती है.
अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो 21 मार्च का यह खास मौका बिल्कुल न गंवाएं और सिर्फ 99 रुपये में इस ऐतिहासिक फिल्म का आनंद उठाएं.
