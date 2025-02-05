आंखों पर चश्मा और मूंछों में... जयपुर में दिखा विक्की कौशल का डैशिंग लुक
Sadhna Mishra
| Feb 05, 2025
विक्की कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'छावा' के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटे हैं.
'छावा' को रिलीज होने में अब बस कुछ दिन ही और बचे हैं.
ऐसे में एक्टर फिल्म को प्रमोट करने के लिए पिंक सिटी जयपुर पहुंचे, जहां से उनकी कुछ फोटोज सामने आई हैं.
सामने आई तस्वीरों में विक्की कौशल भीड़ के साथ फिल्म का जश्न मनाते नजर आए.
विक्की इस दौरान ऑफ व्हाइट कुर्ता पहने चश्मा लगाए मूंछों में काफी डैशिंग लग रहे थे.
एक्टर की वायरल हो रही तस्वीरें जयपुर के राज मंदिर थिएटर की हैं.
जयपुर प्रमोशन की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है! आ रहा है...10 दिन में...'
आपको बता दें कि 'छावा' एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे.
