आंखों पर चश्मा और मूंछों में... जयपुर में दिखा विक्की कौशल का डैशिंग लुक

Sadhna Mishra | Feb 05, 2025

विक्की कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'छावा' के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'छावा' को रिलीज होने में अब बस कुछ दिन ही और बचे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में एक्टर फिल्म को प्रमोट करने के लिए पिंक सिटी जयपुर पहुंचे, जहां से उनकी कुछ फोटोज सामने आई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामने आई तस्वीरों में विक्की कौशल भीड़ के साथ फिल्म का जश्न मनाते नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की इस दौरान ऑफ व्हाइट कुर्ता पहने चश्मा लगाए मूंछों में काफी डैशिंग लग रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर की वायरल हो रही तस्वीरें जयपुर के राज मंदिर थिएटर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जयपुर प्रमोशन की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है! आ रहा है...10 दिन में...'

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें कि 'छावा' एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

