सिर पर पगड़ी और... 'छावा' की सफलता के बीच रायगढ़ किला पहुंचे विक्की कौशल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 19, 2025

इन दिनों विक्की कौशल की हालिया रिलीज फिल्म 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

छावा में विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी के बेटे का किरदार निभाया है.

एक्टर शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर रायगढ़ किला पहुंचे. जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं.

यहां उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'आज छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर मुझे रायगढ़ किले पर श्रद्धासुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला.

'मैं यहां पहली बार आया था और महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था'

उन्होंने आगे लिखा कि आप सभी छत्रपति शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभू.

इस दौरान विक्की कौशल ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रहे थे उन्होंने पगड़ी भी पहन रखी थी.

बता दें 14 फरवरी को रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' लोगों को बेहद पसंद आ रही है.

