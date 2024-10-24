बहू कैटरीना कैफ को इस नाम से बुलाते हैं विक्की कौशल के पैरेंट्स
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2024
दिसंबर 2021 में कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी बड़े धूम-धाम से हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की की शादी सिक्स सेंसस फोर्ट, राजस्थान में हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॅालीवुड की प्यारी जोड़ियों में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल और कटरीना कैफ अक्सर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करते दिख जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करवाचौथ पर कैटरीना कैफ ने अपने सास-सुसर के साथ फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ की बॅान्डिग अपने इन लॅाज के साथ बहुत ही अच्छी है
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ ने कपिल शर्मा के कॅामेडी शो में बताया था कि उनके सास-ससुर ने उनको एक क्यूट नेम दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल का परिवार कैटरीना कैफ को 'किट्टो' कहकर बुलाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विक्की कौशल की मां उनकी डाइट का भी खूब ख्याल रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना ने बताया कि पहले उनकी सास उनके लिए पाराठा बनाती थीं. मगर वो डाइट के चलते उसे खा नहीं पाती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फिटनेस के लिए Rashmika Mandanna के इन सीक्रेट टिप्स को करें फॉलो
अगली वेब स्टोरी देखें.