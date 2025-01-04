18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने की थी 100 करोड़ से ज्यादा कमाई, एक्ट्रेस ने बढ़ाया था 12 किलो वजन
Pratibha Gaur
| Jan 04, 2025
साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे.
इस फिल्म में विद्या बालन के साथ एक्टर नसीरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी लीड रोल में दिखे थे.
मूवी में विद्या की बोल्डनेस देख दर्शकों के पसीने तक छूट गए थे.
केवल 18 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
जो आज भी कई लो बजट फिल्मों के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.
आपको बता दें कि 'द डर्टी पिक्चर' के लिए विद्या बालन ने पूरे 12 किलो वजन बढ़ाया था.
इस फिल्म में विद्या ने साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सिल्क स्मिता का रोल निभाया था.
मूवी में इमरान के किरदार की भी काफी प्रशंसा हुई थी.
फिल्म में विद्या बालन की नेचुरल एक्टिंग ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था.
