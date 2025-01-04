18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने की थी 100 करोड़ से ज्यादा कमाई, एक्ट्रेस ने बढ़ाया था 12 किलो वजन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 04, 2025

साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में विद्या बालन के साथ एक्टर नसीरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी लीड रोल में दिखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

मूवी में विद्या की बोल्डनेस देख दर्शकों के पसीने तक छूट गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

केवल 18 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 117 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

जो आज भी कई लो बजट फिल्मों के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें कि 'द डर्टी पिक्चर' के लिए विद्या बालन ने पूरे 12 किलो वजन बढ़ाया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में विद्या ने साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सिल्क स्मिता का रोल निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

मूवी में इमरान के किरदार की भी काफी प्रशंसा हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में विद्या बालन की नेचुरल एक्टिंग ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस Award Winning फिल्म के लिए मेकर्स का 1 रुपए भी नहीं हुआ था खर्च, फिर भी Box office पर की ताबड़तोड़ कमाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.