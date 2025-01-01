किराए के घर से करोड़ों की मालकिन तक, जानिए कैसा रहा Vidya Balan का अब तक सफर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन विद्या बालन को अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म 'भालो थेको' से की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन विद्या बालन को बॉलीवुड में पहचान फिल्म 'परिणीता' से मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'परिणीता' के बाद विद्या बालन को कई फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन को फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन ने साल 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ सात फेरे लिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं विद्या बालन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अब तक एक किराए के मकान में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन ने बताया वो और उनके पति सिद्धार्थ लंबे समय से मुंबई में एक घर ढूंढ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन जल्द ही विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर मुंबई में अपना एक घर खरीदने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस विद्या बालन की नेटवर्थ लगभग 136 करोड़ रुपए है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिना ब्याह किए दोबारा मां बनने वाली है Akshay Kumar की ये हीरोइन, दिखाया प्रेग्नेंसी टेस्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.