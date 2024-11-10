कास्टिंग काउच का शिकार हो चुका है 'गुम है...' का ये सितारा, सुनाई आपबीती
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा है.
वहीं सीरियल 'गुम हैं किसी के प्यार में' फेम एक्टर विहान वर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में बताया है.
विहान ने बताया कि वो एक जगह ऑडिशन दे रहे थे तभी उनसे पूछा गया, "क्या वो इस रोल के लिए अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं"
विहान वर्मा ने कहा, "मैं उन दिनों अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों में था मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था और मैं डरा हुआ था".
विहान ने बताया, "मैंने उन्हें इस तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए तुरंत मन कर दिया और मैं वहां से चला गया था मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे रिएक्ट करता"
विहान ने कहा, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है मैं इस तरह के बातों को जनता था मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब मेरे साथ भी होगा.
विहान ने कहा, "खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत और खुद को ऐसा बनाया है कि कोई मुझे इस तरह के प्रोपोजल देने की हिम्मत ना कर सके"
विहान ने आगे बताया वो अपनी फैमिली को इस बारे में बताने से डर रहे थे कि कहीं वो उन्हें एक्टिंग छोड़ने के लिए ना कह दें.
विहान ने कहा मगर जब मैंने अपने दोस्तों और फैमिली को बताया तो उनकी तरफ से मुझे बहुत ही सपोर्ट और हिम्मत मिली थी.
विहान ने कहा, "मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह होती हैं".
विहान ने कहा, "इन सब घटनाओं से निकलते हुए मुझे सफलता हासिल करनी थी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज को किए"
विहान ने अंत में कहा, "हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंट रहें,और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रहें और इस तरह की चीजों को ना कहने से आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएंगी.
विहान ने कहा, "उन लोगों को सपोर्ट करिए जो इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाइए"
