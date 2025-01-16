'मैं बेटी की उम्र की लड़की के साथ...' विजय सेतुपति के इस बयान से जब मचा इंडस्ट्री में बवाल
Pratibha Gaur
| Jan 16, 2025
एक्ट विजय सेतुपति ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है.
हालांकि उन्होंने फिल्म डीएसपी में एक्ट्रेस कृति शेट्टी संग काम करने से इनकार कर दिया था.
जिसको लेकर काफी बवाल मचा था. लेकिन अब विजय सेतुपति ने इस बवाल अपनी चुप्पी तोड़ी है.
उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कृति के साथ उन्होंने फिल्म उप्पेना में बाप-बेटी का किरदार निभाया था.
उन्होंने कहा, 'जब कृति उनके साथ शूटिंग करने में घबरा रही थीं, तब मैंने उनसे कहा था कि वह मुझे अपना असली पिता मानकर शूटिंग करें.'
विजय ने बताया कि कृति उनके बेटे से केवल कुछ साल ही बड़ी हैं.
और इसलिए उन्होंने डीएसपी फिल्म में कृति शेट्टी के साथ करने से इनकार कर दिया.
बता दें कि हाल ही में विजय की फिल्म 'महाराजा' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था.
