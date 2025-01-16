दिमाग की बत्ती गुल करने वाली हैं Vijay Sethupathi की ये फिल्में, तीसरी वाली देखना हिम्मत का काम!
Masummba Chaurasia
| Jan 16, 2025
महाराजा : Vijay sethupathi की पिछले साल आई इस फिल्म ने दिमाग को हिला दिया था, इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
सुधु कव्वुम : बेहतरीन कॉमेडी के साथ यह फिल्म एक स्पेशल मैसेज भी देती है
पिज्जा : इस हॉरर फिल्म को देखकर आप कभी अपने भी पिज्जा ऑर्डर करने से डरेंगे, इस मूवी के बाद विजय को मिली दमदार पहचान.
सुपर डीलक्सइस : फिल्म की कहानी बेहद अनोखी है, जिसमें विजय सेतुपती ने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया है, इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
96 : स्कूल समय के लव एंगल पर बनी ये फिल्म आपका दिन बना देगी, जिसे आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.
विक्रम : इस फिल्म में विजय सेतुपती एक ड्रग डीलर के किरदार में नजर आए हैं, यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई.
सेतुपती : विजय ने इस फिल्म में 'सेतुपती' नाम के एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिला.
मैरी क्रिसमस : एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विजय के साथ कटरीना कैफ भी हैं, जिसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
