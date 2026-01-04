9 जनवरी को रिलीज हो रही हैं ये 4 बड़ी फिल्में, विजय थलापति या प्रभास किसका चलेगा जादू?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 04, 2026
9 जनवरी 2026 को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस महासंग्राम होने जा रहा है.
दरअसल, एक ही दिन विजय थलापति और प्रभास समेत 4 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी मूवी शामिल है.
वहीं इस लिस्ट में 100 करोड़ कमाने वाल गुजराती फिल्म 'लालो' का नाम भी शामिल है. इसका हिंदी वर्जन 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.
इसके अलावा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज डेट भी 9 जनवरी 2026 ही है.
9 जनवरी 2026 को साउथ सुपरस्टार विजय थलापति के करियर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज हो रही है.
वहीं 9 जनवरी 2026 को ही पैन इंडिया स्टार प्रभास की 'द राजा साब' भी थिएटर्स में दस्तक दे रही है.
9 जनवरी 2026 को एक साथ 4 बड़ी फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. अब देखना ये है कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है?
