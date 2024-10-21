करवा चौथ पर इस एक्टर ने पत्नी के छुए पैर, तस्वीर वायरल होने पर हो रही तारीफ
Shashikant Mishra
| Oct 21, 2024
देश भर में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया गया. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इसे सेलिब्रेट किया.
विक्रांत मैसी और उनकी पत्नी शीतल ठाकुर ने करवा चौथ का त्योहार मनाया है.
विक्रांत मैसी ने अपनी पत्नी शीतल ठाकुर को पानी पिलाया और व्रत खुलवाया.
विक्रांत मैसी की पत्नी ने उनके पैर छुए तो एक्टर ने भी शीतल ठाकुर के पैर छुए.
विक्रांत और शीतल ने काफी समय एक-दूसरे डेट किया और फिर शादी की.
विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने साल 2022 में सात फेरे लेकर अपने रिश्ते को नाम दिया था.
विक्रांत और शीतल इस साल यानी 2024 में बेटे के माता-पिता बने हैं.
विक्रांत मैसी फिल्मों में एक्टिव हैं और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ होती है.
