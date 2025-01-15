वायरल साध्वी Harsha Richhariya ने खोला अपना सबसे बड़ा राज, संन्यास पर कही ये बात
महाकुंभ 2025 में हर्षा रिछारिया खूब सुर्खियों में हैं.
हर्षा को कुंभ में देखने बाद लोगों ने उन्हें वायरल साध्वी नाम दिया है.
सोशल मीडिया हर कोई हर्षा रिछारिया से जुड़ी चीजें सर्च कर रहा है.
वहीं, अब हर्षा रिछारिया ने अपने संन्यास लेने का सच बताया है.
हर्षा रिछारिया ने साफ बताया है कि वह अभी संन्यास लेने का फैसला नहीं कर पाई हैं.
हर्षा रिछारिया ने बताया कि शादी की वजह से वह संन्यास लेने का फैसला नहीं ले पाईं.
हर्षा रिछारिया ने कहा कि इसी वजह से वह अभी साध्वी कहलाना पसंद नहीं करती हैं.
हर्षा रिछारिया के मुताबिक, उन्होंने दो साल पहले आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था
बता दें कि हर्षा अपने बोल्ड लुक से इंटरेनट पर तहलका मचा रही हैं.
उनकी कई पुरानी फोटोज और वीडियो देख फैंस भड़क गए हैं.
