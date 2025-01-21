Mahakumbh ki Monalisa: लोगों से परेशान वायरल गर्ल मोनालिसा ने क्या छोड़ा महाकुंभ? जानिए कहां है माला बेचने वाली 'ब्राउन ब्यूटी'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

इंदौर से महाकुंभ में माला बेचने पहुंची मोनालिसा इन दिनों सोशल मीडियो पर चर्चा की विषय बनी हुईं हैं.

दरअसल, मोनालिसा अपनी कजरारी आखों और प्यारी सी मुस्कान की वजह से वायरल हुईं हैं.

ऐसी खबरें सामने आईं, कि वायरल गर्ल मोनालिसा यूट्यूबर्स और लोगों से परेशान होकर महाकुंभ छोड़ मध्य प्रदेश वापस चलीं गईं हैं.

हालांकि ये सिर्फ अपवाहे थी, क्योंकि मोनालिसा को आज महाकुंभ मेले में देखा गया है.

दरअसल, मोनालिसा महाकुंभ से (मंगलवार) 21 जनवरी को इंस्टाग्राम पर लाइव नजर आई थी.

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर केक कटिंग का एक वीडियो पोस्ट किया. साथ ही कैप्शन लिखा, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद.

बता दें ब्राउन ब्यूटी नाम से मशहूर हुई मोनालिसा प्रयागराज के महाकुंभ में माला बेचते हुए दिखीं थीं.

वहीं माला बेचते हुए किसी ने मोनालिसा का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद उनकी खूबसूरती की खूब तारीफें हुईं.

