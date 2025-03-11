इंस्टाग्राम पर इन बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं विराट कोहली, लिस्ट में नहीं है...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मेगास्टार अमिताभ बच्चन को क्रिकेटर विराट कोहली फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ को इंस्टाग्राम पर विराट कोहली फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर सुनील शेट्टी की फॉलोवर्स वाली लिस्ट में विराट कोहली का नाम है.
Source:
Bollywoodlife.com
'छावा' एक्टर विक्की कौशल को विराट कोहली इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अर्जुन कपूर को भी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पूर्व कैप्टन विराट कोहली एक्टर वरुण धवन को भी फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुणाल खेमू को इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'जन्नत' फेम सोनल चौहान ने सफेद बिकिनी में दिखाया कर्वी फिगर, समुंदर किनारे अदाओं से उड़ाएं फैंस के...
अगली वेब स्टोरी देखें.