इंस्टाग्राम पर इन बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं विराट कोहली, लिस्ट में नहीं है...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मेगास्टार अमिताभ बच्चन को क्रिकेटर विराट कोहली फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ को इंस्टाग्राम पर विराट कोहली फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर सुनील शेट्टी की फॉलोवर्स वाली लिस्ट में विराट कोहली का नाम है.

Source: Bollywoodlife.com

'छावा' एक्टर विक्की कौशल को विराट कोहली इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अर्जुन कपूर को भी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूर्व कैप्टन विराट कोहली एक्टर वरुण धवन को भी फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कुणाल खेमू को इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'जन्नत' फेम सोनल चौहान ने सफेद बिकिनी में दिखाया कर्वी फिगर, समुंदर किनारे अदाओं से उड़ाएं फैंस के...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.